Modelo es aclamada para participar en el Miss Venezuela 2026

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Las postulaciones para el Miss Venezuela 2026 comenzaron oficialmente el lunes 6 de abril. El certamen dejó colgado el link de registro en redes sociales para las jóvenes que deseen postularse.

Pedida en redes sociales

El público ya tiene a sus favoritas, una de ellas la modelo Valeria Rojas Serrada, quien lo intentó en el año 2024, pero sin éxito.

La joven de cabellos rubios, ojos claros, gran estatura y cuerpo definido, cuenta con el respaldo y apoyo del país para ganar la corona principal de Miss Venezuela Universo.

Valeria, es hermana de las morochas Yraima y Emilia Rojas Serrada, quienes participaron en el Miss Venezuela 2014.

La modela cuenta con una amplia experiencia en el modelaje nacional e internacional, teniendo un perfil muy diverso de posar muy de alta costura y luego estar en la playa, posando como una veterana de la marca Sports Illustrated.

Mensajes de apoyo

“Ella es todo lo que nos encanta en una Miss Venezuela”, “Esperemos y se vuelva a postular, sería increíble verla en el MV”, “Te lo pedimos Harry Levy”, son algunos de las opiniones.

La belleza cuenta con 83,3 mil seguidores en Instagram, quienes piden que se postule en el proceso, y que logre pasar a la siguiente fase de la Evaluación Presencial Integral (EPI).