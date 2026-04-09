MLB: Ronald Acuña Jr. vuelve a duplicar y se acerca a dos figuras del Magallanes

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Ronald Acuña Jr. busca iniciar una buena seguidilla ofensiva y para este miércoles se le vio muy bien en el cajón de bateo ante los Angelinos de Los Ángeles. Y es que su aporte fue muy positivo en la victoria por 8 a 2 de los Bravos de Atlanta en el Angel Stadium.

Durante esta cita, el de La Sabana se fue de 4-2 con par de dobles, una carrera anotada, una base por bolas y un ponche. Vale señalar que en lo que va del mes de abril se ha embasado en siete de sus ocho encuentros.

Acuña abrió el primer episodio con un largo doble al jardín izquierdo, lo que le sirvió más adelante para anotar sin inconvenientes tras un elevado de sacrificio de Ozzie Albies. Su segundo tubey llegó en el octavo, con un out, pero sus siguientes dos compañeros no pudieron moverlo de la intermedia.

Hasta los momentos, Ronald Acuña Jr. cuenta con .204 de promedio producto de 10 imparables en 49 turnos, con tres dobles, dos carreras impulsadas, tres anotadas y dos bases robadas luego de 13 juegos.

Dos magallaneros en la mira de Acuña

Gracias a esta productiva jornada, el de La Sabana aumentó su cuota de hits de por vida en la MLB para seguir acercándose peligrosamente a dos peloteros pertenecientes a los Navegantes del Magallanes en la lista de venezolanos.

Y es que ahora Ronald Acuña Jr. cuenta con 923 inatrapables en el Big Show, cada vez más cerca de dejar en el camino a Richard Hidalgo (929) y Rougned Odor (930).