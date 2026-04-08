MLB: Luis Arráez continúa encendido y suma otro juego multi-hit para impulsar a San Francisco

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Cuando Luis Arráez enciende la regadera no hay rival que pueda frenarlo. Ese fue el caso, nuevamente, de los Phillies de Filadelfia en la jornada de este miércoles, quienes terminaron blanqueados 5 a 0 por los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park.

Para esta ocasión, el infielder venezolano ligó de 2-2 con un triple, una base por bolas y dos carreras anotadas. Vale mencionar que esta serie la ganó el conjunto de la bahía, con un Arráez inspirado que sumó su quinto juego multi-hit de la presente temporada.

Arráez en Modo Gigante

El encuentro para Luis Arráez no pudo comenzar de mejor manera, pues en su primer turno conectó su segundo triple de la temporada con un largo elevado por los lados del jardín derecho. Sin embargo, ni Matt Chapman ni Rafael Devers lograron enviarlo al home tras ser ponchados por Aaron Nola.

El cuarto episodio lo abrió con un sencillo por la pradera central, pero de igual forma ninguno de sus compañeros pudo remolcarlo para romper el cero en la pizarra, algo que finalmente sucedió en la baja del sexto.

Allí, La Regadera hizo gala de su vista y ganó un reto ABS para cambiar la sentencia de 2 y 2 a 3 y 1, lo que le permitió posteriormente ganar una base por bola. Minutos más tarde, Devers sacudió un enorme jonrón para poner adelante a San Francisco.

Ya en el octavo, Arráez se sacrificó con un toque, pero tras el error en tiro del también venezolano José Alvarado lo llevó hasta la intermedia. Acto seguido, Devers lo llevó hasta la caja registradora con la última rayita del choque.

Números de Luis Arráez en la temporada 2026 de la MLB