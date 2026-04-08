MLB: Ronald Acuña Jr y las estrellas que aún no conectan HR en 2026

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Ronald Acuña Jr es uno de los peloteros más seguidos de la actualidad en Grandes Ligas. El venezolano tiene las herramientas necesarias, el talento y la disciplina para lograr números históricos. Sin embargo, en 2026, no ha dado su primer jonrón, junto a otras estrellas en la MLB.

Acuña Jr, Francisco Lindor, Fernando Tatis Jr y Julio Rodríguez son las estrellas élite que todavía no llevan un cuadrangular en 2026. Cuatro peloteros con un talento impresionante para conectar 30+ HR por temporada, pero su inicio ha sido bastante caótico con sus clubes.

Todos los peloteros tienen más de 40 turnos, 7+ hits y menos de .200 de promedio. Números que realmente preocupan a los equipos en un inicio de temporada, donde son determinantes para lograr victorias. A pesar de eso, van a esperar a que todos logren explotar su talento.

Acuña Jr, Lindor, Tatis Jr, Rodríguez: ¿Cuál de los cuatro, dará el primer cuadrangular?

Si tuviera que apostar 1 dólar, en cuál de los cuatro está más cerca de dar su primer jonrón en 2026. Lo haría sin ningún tipo de duda en Ronald Acuña Jr. Y la razón es simple, de todos, es el único que tiene la disciplina, paciencia y herramientas para dar el batazo.

Acuña Jr ya sabe lo que es dar más de 40 HR en una temporada, sabe lo que es ser el MVP. Además, lo que es ser el líder ofensivo de un equipo. Un slump que realmente no afecta tanto al venezolano como a Fernando Tatis Jr o Julio Rodríguez que a lo largo del año, lo sufren.

Francisco Lindor por otra parte, también podría salir rápido de su problema de HR. Está en un equipo muy ofensivo y puede tener turnos de calidad, a diferencia de los otros peloteros, él no es el arma ofensiva definitiva del lineup, es uno más dentro de la maquinaría ofensiva.

Números de Acuña Jr, Lindor, Tatis Jr y Rodríguez en 2026

- Ronald Acuña Jr: 45 turnos, 2 anotadas, 8 hits, 2 impulsadas, 2 robos, .178 PRO, .283 OBP, .483 OPS

- Francisco Lindor: 42 turnos, 9 anotadas, 7 hits, 0 impulsadas, 1 robos, .167 PRO, .340 OBP, .626 OPS

- Fernando Tatis Jr: 41 turnos, 5 anotadas, 8 hits, 3 impulsadas, 2 robos, .195 PRO, .292 OBP, .560 OPS

- Julio Rodríguez: 46 turnos, 4 anotadas, 7 hits, 2 impulsadas, 0 robos, .152 PRO, .250 OBP, .402 OPS