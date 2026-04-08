SPB: Daniel Seoane regresa al baloncesto venezolano con Pioneros del Ávila

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Daniel Seoane regresará a la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), donde fue anunciado como nuevo entrenador principal de Pioneros del Ávila, sumando un nuevo reto en su carrera dentro del tabloncillo venezolano, que se encuentra a mitad de la presente ronda regular.

A nivel nacional, ya cuenta con experiencia dirigiendo en la competición nacional, donde ha estado al frente de equipos como Bucaneros de La Guaira, Gladiadores de Anzoátegui y Panteras de Miranda, consolidándose como un técnico con recorrido en el país.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria fue su etapa con la selección nacional de Venezuela entre 2023 y 2025, donde logró guiar al equipo a la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, siendo la primera presea en la historia que conseguía el quinteto tricolor en el mencionado certamen. Durante su paso por el combinado vinotinto, también acumuló experiencia en competencias internacionales, reafirmando su perfil como estratega.

Daniel Seoane será entrenador de Pioneros

En el ámbito internacional, Seoane ha trabajado como asistente técnico en equipos de distintas ligas, incluyendo al Baloncesto Fuenlabrada en España, además de experiencias en Uruguay con Defensor Sporting, en Israel con Maccabi Haifa y en Puerto Rico con Cangrejeros. Más recientemente, tuvo un paso exitoso por el baloncesto colombiano, donde se coronó campeón con Paisas de Medellín, ampliando así su palmarés y consolidando su reputación a nivel internacional.

Los avileños conseguir a un estratega de peso para batallar por los puestos de clasificación en la segunda parte de la campaña. Previo a la jornada de este miércoles 8 de abril, el quinteto caraqueño ocupa el octavo puesto con 17 puntos, después de cinco victorias y siete derrotas.