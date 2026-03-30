¿Hay juegos de SPB esta Semana Santa? Entérate cuáles son y dónde verlos gratis

Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 02:51 pm
Por Andrea Matos Viveiros

La SPB 2026 llega con una agenda imperdible de juegos en vivo y gratis por Meridiano Televisión, llevando a cada hogar la intensidad de los mejores equipos del país esta Semana Santa. Disfruta cada jornada con cobertura total en señal abierta y transmisión en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go.

No necesitas salir para vivir la pasión del tabloncillo: quédate en casa, comparte en familia y vibra con cada jugada. Esta semana, tenemos el mejor plan para ti: deporte, emoción y entretenimiento sin costo, directo a tu pantalla.

SPB: Juegos de Semana Santa

Lunes 30 de marzo: Panteras de Miranda vs Diablos de Miranda / inicio 7:00 p.m.
Martes 31 de marzo: Centauros de Bolívar vs Brillantes del Zulia / inicio 7:00 p.m.
Miércoles 1º de abril: Diablos de Miranda vs Gaiteros del Zulia / inicio 7:00 p.m.
Jueves 2 de abril: Trotamundos de Carababo vs Cocodrilos de Caracas / inicio 7:00 p.m.
Sábado 4 de abril: Pioneros del Ávila vs Diablos de Miranda / inicio 7:00 p.m.
Domingo 5 de abril: Brillantes del Zulia vs Marinos de Anzoátegui / inicio 6:00 p.m.

Sigue toda la acción del baloncesto criollo a través de la multiplataforma deportiva de Venezuela: Meridiano.

