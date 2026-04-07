Final Copa del Rey 2026: fecha, hora y dónde ver en vivo Atlético de Madrid vs Real Sociedad desde Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Matos Viveiros

La Copa del Rey 2026 llega a su momento decisivo con un enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, dos equipos que superaron una exigente competición desde su inicio con más de cien clubes participantes. Tras eliminar a rivales históricos, ambos conjuntos lucharán por el título en un duelo imperdible por Meridiano Televisión.

El partido final se jugará el 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El encuentro está programado para las 3:00 p.m. (hora de Venezuela), por lo que los fanáticos podrán disfrutarlo en un horario ideal. Gratis en señal abierta o streaming de Meridiano.net/meridianotv, y en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Además, este compromiso tendrá un significado especial para el público venezolano, ya que contará con la presencia de futbolistas nacionales, reflejando el crecimiento del talento del país en el fútbol internacional.

Sin duda, será un evento histórico que ningún aficionado al fútbol querrá perderse, con activaciones en calle por parte de la marca Meridiano, dinámicas y sorteos en redes sociales, y la mejor cobertura multiplataforma junto a los especialistas en deportes.