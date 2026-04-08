MLB

MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras la reciente jornada

Dodgers de Los Angeles queda a una victoria de las primeras 10 de la campaña

Por

Meridiano

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 02:22 am
MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras la reciente jornada
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Durante este martes, 7 de abril, se disputó una nueva jornada del mejor beisbol del mundo y, tras los recientes resultados, es importante divisar la actualización de la tabla de posiciones.

NOTAS RELACIONADAS

Lo más destacable, es que la novena de los Dodgers de Los Angeles se impuso por segundo día consecutivo a los Azulejos de Toronto y llegaron a nueve triunfos en el naciente torneo, líderes en la MLB.

Un dato curioso, es que este martes perdieron todas las organizaciones que forman parte de la división Oeste de la Liga Americana.

Así se ponen las posiciones en el nuevo circuito:

División Este:

  1. Yankees de Nueva York (8-2)
  2. Rays de Tampa Bay (6-5)
  3. Orioles de Baltimore (5-6)
  4. Azulejos de Toronto (4-7)
  5. Medias Rojas de Boston (3-8).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (7-5)
  2. Reales de Kansas City (5-6)
  3. Mellizos de Minnesota (5-6).
  4. Tigres de Detroit (4-7)
  5. Medias Blancas de Chicago (4-7).

División Oeste:

  1. Astros de Houston (6-6)
  2. Angelinos de Anaheim (6-6)
  3. Rangers de Texas (5-6)
  4. Marineros de Seattle (4-8)
  5. Atléticos de Oakland (3-7).

Posiciones en el viejo circuito:

División Este:

  1. Mets de Nueva York (7-4)
  2. Bravos de Atlanta (7-5)
  3. Miami Marlins (6-5)
  4. Phillies de Philadelphia (6-5)
  5. Nacionales de Washington (4-7)

División Central

  1. Cerveceros de Milwaukee (8-3)
  2. Rojos de Cincinnati (8-3)
  3. Pirates de Pittsburgh (7-4)
  4. Cardenales de San Luis (6-5)
  5. Cachorros de Chicago (5-6)

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (9-2)
  2. Cascabeles de Arizona (5-6)
  3. Padres de San Diego (5-6)
  4. Rockies de Colorado (5-6).
  5. Gigantes de San Francisco (4-8).

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Eugenio Suárez NFL
Miércoles 08 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?