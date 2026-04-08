MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras la reciente jornada

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Durante este martes, 7 de abril, se disputó una nueva jornada del mejor beisbol del mundo y, tras los recientes resultados, es importante divisar la actualización de la tabla de posiciones.

Lo más destacable, es que la novena de los Dodgers de Los Angeles se impuso por segundo día consecutivo a los Azulejos de Toronto y llegaron a nueve triunfos en el naciente torneo, líderes en la MLB.

Un dato curioso, es que este martes perdieron todas las organizaciones que forman parte de la división Oeste de la Liga Americana.

Así se ponen las posiciones en el nuevo circuito:

División Este:

Yankees de Nueva York (8-2) Rays de Tampa Bay (6-5) Orioles de Baltimore (5-6) Azulejos de Toronto (4-7) Medias Rojas de Boston (3-8).

División Central:

Guardianes de Cleveland (7-5) Reales de Kansas City (5-6) Mellizos de Minnesota (5-6). Tigres de Detroit (4-7) Medias Blancas de Chicago (4-7).

División Oeste:

Astros de Houston (6-6) Angelinos de Anaheim (6-6) Rangers de Texas (5-6) Marineros de Seattle (4-8) Atléticos de Oakland (3-7).

Posiciones en el viejo circuito:

División Este:

Mets de Nueva York (7-4) Bravos de Atlanta (7-5) Miami Marlins (6-5) Phillies de Philadelphia (6-5) Nacionales de Washington (4-7)

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (8-3) Rojos de Cincinnati (8-3) Pirates de Pittsburgh (7-4) Cardenales de San Luis (6-5) Cachorros de Chicago (5-6)

División Oeste: