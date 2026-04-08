Este lanzador venezolano logra su primer ponche en la MLB

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Era cuestión de tiempo para que José Franco estrenara su casillero de ponches en la MLB, lo cual justamente consiguió durante la noche de este martes. Incluso, hay que resaltar que su relevo fue clave para que los Rojos de Cincinnati no le perdieran pisada a los Marlins de Miami y forzaran las entradas extras.

Un out para el recuerdo

El también lanzador de los Navegantes del Magallanes se subió al montículo en el séptimo episodio, luego de reemplazar a Pierce Johnson. En esa misma entrada alcanzó el objetivo de ponchar a su primer bateador en las Mayores, y lo hizo poco después de dominar con un rodado a su compatriota Javier Sanoja.

José Franco atacó con todo a Griffin Conine y al cuarto lanzamiento, una recta adentro, lo dejó frío en el home para adjudicarse el ponche. Vale agregar que en el octavo también hizo lo propio contra Otto López, quien se ponchó tirándole tras ocho envíos.

Para esta presentación, el oriundo de Maracay mantuvo el cero en dos innings de labor en los que no toleró hits, regaló dos bases por bolas y abanicó a dos contrarios.