Yeferson Soteldo habría sido abucheado en Caracas

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La capital de Venezuela, Caracas, fue epicentro de la acción de un compromiso de talla internacional en el marco de la Copa Libertadores, entre un Deportivo La Guaira que recibió al Fluminense, que aterrizó con dos criollos en sus filas: Jefferson Savarino y Yeferson Soteldo.

Este último habría sido noticia y no precisamente por su participación en el encuentro, que finalizó con un empate a cero goles entre ambos conjuntos. Lo cierto es que 'Manzanita' está siendo tendencia en redes sociales por un hecho reportado por el periodista Elías López.

El comunicador contó en su cuenta en la red social X (antes Twitter) que el futbolista vinotinto habría sido abucheado en el Estadio Olímpico de la UCV.

"Yeferson Soteldo fue abucheado por los fanáticos venezolanos en el Estadio Olímpico de la UCV al momento de ingresar al campo", escribió López, versión que coincide con lo comentado por su colega Manu Gutiérrez: "Fuertes silbidos y abucheos para Yeferson Soteldo en el Olímpico de la UCV".

¿Cómo le fue a Yeferson Soteldo en el partido?

El extremo en cuestión ingresó al terreno de juego en el 67' para tomar el lugar, precisamente, de su compatriota Jefferson Savarino. En los 24 minutos que vio acción no pudo contar con la fortuna de ayudar a los suyos a destrabar la igualdad definitiva.

En ese periodo, según datos de Sofascore, completó un pase clave, un regate (de uno intentado), perdió cuatro pelotas, registró un 86% en pases precisos (6/7) y el mismo porcentaje en pases en campo rival (6/7).

En todo ese tiempo no pudo sumar disparos suyos a portería, en lo que significó el debut de los suyos en esta edición de Copa Libertadores 2026, en la que integra el Grupo C junto al mencionado Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia (Argentina) y Bolívar (Bolivia).

Finalmente, hay que decir que Yeferson Soteldo en esta naciente campaña ya registra ocho compromisos disputados entre la Serie A de Brasil (seis) y el Campeonato Carioca (dos), sin goles ni asistencia a la cuenta.