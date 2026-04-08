¿Qué disciplina ha resaltado más? Estos son los logros deportivos de Venezuela en lo que va de 2026

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En la presente semana surgió un polémico debate sobre cuál es el deporte más popular en Venezuela.y aunque es tema sumamente complejo, los especialistas en deporte te mostraremos las gestas actuales de los representantes del país y qué disciplinas han destacado.

El intercambio de opiniones comenzó a generarse luego de que el exjugador de la Vinotinto José Manuel Rey comentara en el programa Escuela de Nada que el fútbol es el deporte más popular de Venezuela, afirmaciones que generaron revuelo en el orbe de las redes sociales.

¿Cuál es el mayor logro deportivo venezolano en el 2026?

No obstante, el staff de Meridiano se dio la tarea de recordar a las disciplinas que han logrado medallas o trofeos en el presente año 2026, que hasta el momento ha sido sumamente fructífero. Esto con el único objetivo de mencionar a los deportes que recientemente le dieron alegrías al país, no para aclarar una duda que va más allá de los gustos.

Indudablemente, la hazaña más destacada del presente año fue el Clásico Mundial de Beisbol ganado por primera vez por la selección nacional, en un torneo que logró tener ligando a todo un país. Sin embargo, hay otras disciplinas que no generaron la misma algarabía, pero que también alcanzaron el pináculo.

Lista de logros deportivos venezolanos en lo que va de 2026: