MLB: Preocupación en Texas por Jacob deGrom

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Los Rangers de Texas mantienen la cautela respecto al estado físico de su as, Jacob deGrom, tras detectarse molestias previas a su última apertura. El cuerpo técnico espera resultados médicos para definir su continuidad en la rotación.

La organización ha puesto en marcha sus protocolos médicos preventivos tras confirmar que el lanzador diestro se sometió a una resonancia magnética en la rodilla derecha. Skip Schumaker, mánager de la organización, informó que los resultados del estudio clínico se recibirán durante la noche de este martes, momento en el que se determinarán los pasos a seguir con el dos veces ganador del premio Cy Young.

Este movimiento surge después de que deGrom completara cinco episodios de labor frente a los Marineros de Seattle el pasado lunes. Pese a reportar una ligera molestia mientras realizaba sus pitcheos de calentamiento en el bullpen, el serpentinero decidió saltar al montículo, permitiendo solo una carrera antes de ser retirado por precaución debido a una persistente sensibilidad en la zona afectada.

El cuerpo técnico evaluará si el lanzador podrá cumplir con su próxima apertura programada para este domingo. En dicho encuentro, los Rangers tienen previsto enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles.

En dos aperturas, deGrom mantiene una efectividad de 3.72, en 9.2 innings lanzados ha recetado 13 ponches, mostrando un WHIP de 0.83.