MLB: Yankees cerca de recuperar a su As

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El proceso de recuperación de Gerrit Cole ha entrado en su última etapa. Tras semanas de incertidumbre por una lesión en su codo derecho, el Cy Young de la Liga Americana en 2023 recibió luz verde para subir un escalón más en su rehabilitación.

El manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, confirmó que el lanzador estelar está programado para enfrentar bateadores en una práctica de bateo en vivo este domingo.

Este avance se produce luego de que Cole completara una sesión de bullpen este lunes sin reportar molestias ni contratiempos físicos. Según el cuerpo técnico neoyorquino, el derecho volverá a realizar trabajos de montículo durante la semana antes del compromiso dominical, lo que representa el último filtro previo a una posible asignación en las ligas menores.

La planificación de los Yankees con su lanzador franquicia ha sido cautelosa. A sus 35 años, Cole es la pieza central de una rotación que ha tenido que ajustar sus piezas ante su ausencia prolongada. Los reportes médicos indican que, de mantenerse este ritmo de mejoría, el lanzador se encuentra en ruta para reintegrarse al equipo grande a finales de mayo.

El plan de trabajo de Aaron Boone

Aaron Boone detalló ante la prensa que el progreso de Cole ha sido constante. La sesión del domingo no solo servirá para medir la potencia de sus envíos, sino también para evaluar la recuperación de su brazo tras enfrentar situaciones reales de juego.

El equipo espera que Cole realice varias salidas de rehabilitación en las sucursales de ligas menores para recuperar el ritmo competitivo y el conteo de pitcheos necesario para las Grandes Ligas.

Aun de no contar con su as, los Yankees no han sufrido mucho su ausencia. El pitcheo abridor de los Mulos es el mejor en todo el beisbol con una efectividad de 1.81, permitiendo solo 10 carreras limpias en 49.2 innings de labor.