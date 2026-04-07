Champions League: Malas noticias para el Atlético de Madrid en la previa del duelo con Barcelona

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La previa del gran partido para este miércoles 8 de abril, entre el FC Barcelona y Atlético de Madrid, por los cuartos de final de la Champions League, sigue su curso. Aunque un detalle no sonríe particularmente del lado colchonero.

Y es, particularmente, una noticia sobre uno de sus jugadores estelares: Jan Oblak. El guardameta ha sido el centro de varios debates en España porque se informó que no pudo viajar con el resto de la expedición del equipo para la ida ante los culés.

Hasta el momento de la convocatoria, se mantenía la esperanza del lado colchonero a que pudiera formar parte el esloveno, sobre todo tras llevar desde el lunes entrenando con el grupo.

Ahora bien, por lo pronto aún no estaría del todo recuperado de sus molestias, por lo que se optó por mantenerlo en Madrid cerrando la fase final de su recuperación.

Atlético de Madrid con otra bajas

El portero no fue el único en quedarse fuera del listado. Johnny Cardoso, Pablo Barrios y José María Giménez son otros de los futbolistas que no viajaron con la expedición a Barcelona.

"Oblak, Johnny y Barrios siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Giménez, debido a unas molestias, está pendiente de evolución y tampoco entra en la lista de convocados", notificó el club.

El técnico, Diego Pablo Simeone se decantó por la siguiente lista de 22 jugadores: con los porteros Musso, Esquivel y Mario de Luis; los defensas Molina, Ruggeri, Lenglet, Hancko, Le Normand, Pubill y Julio Díaz; los centrocampistas Koke, Llorente, Vargas, Mendoza, Baena, Almada y Nico González; y los delanteros Julián Alvarez, Griezmann, Lookman, Giuliano y Sorloth.

Con todo esto sobre la mesa las horas siguen avanzando para abrir la acción en una de las eliminatorias más esperadas de los cuartos de final de la edición 2025-26 de la Champions League.