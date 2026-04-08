MLB: Ronny Mauricio sentenció triunfo de los Mets

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Los Mets de Nueva York se llevaron una victoria sufrida en Citi Field gracias a la capacidad de respuesta de sus piezas jóvenes en los momentos clave. El juego llegó al décimo episodio con la regla del corredor automático en segunda base. Francisco Lindor, quien se encontraba en la intermedia, representaba la carrera del triunfo. Tras un avance, el mánager decidió confiar en la frialdad de Ronny Mauricio para tomar el turno de mayor responsabilidad de la noche.

Mauricio, viniendo desde la banca como bateador emergente, no desperdició la oportunidad. Con un contacto sólido y dirigido, conectó un sencillo hacia el jardín derecho que permitió a Lindor cruzar el plato sin contratiempos, sellando el triunfo y desatando el festejo en Queens.

El dominicano, quien ingresó al roster por la lesión de Juan Soto, se enfrentó los envíos de Paul Sewald y, al encontrar una recta, conectó un sólido batazo hacia el jardín derecho. La conexión registró una velocidad de salida de 107 millas por hora, superando con facilidad la posición del jardinero Corbin Carroll, quien jugaba adelantado para intentar cortar la carrera en el plato.

Es la primera vez en su carrera que Ronny Mauricio deja en el terreno a su rival, también representó su primer hit y su primera empujada de la temporada 2026.