MLB: Eugenio Suárez se sincera sobre el momento que compartió con David Concepción

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David Concepción es una de las grandes leyendas que tiene no solo el beisbol venezolano, sino también el de las Grandes Ligas. Ahora, varias décadas después de su último juego con los Rojos de Cincinnati, la propia organización tiene en sus filas a otro magnífico pelotero criollo como Eugenio Suárez.

Durante el pasado 28 de marzo, toda la ciudad se reunió en el Great American Ball Park para presenciar un momento único y conmovedor, donde el Rey David se encargó de darle de sus propias manos el Premio Luis Aparicio a Geno, un galardón que lo acreditó como el mejor venezolano en la temporada 2025 de la MLB.

Agradecido con Concepción

En un acto protocolar que quedó marcado para la historia, Eugenio Suárez y David Concepción se fundieron en un abrazo simbólico previo a la voz de playball, lo que generó una ola de aplausos por parte de los presentes en el estadio.

"Dios ha sido bueno conmigo. Me ha dado la dicha de recibir los dos premios que he ganado de manos de leyendas en el beisbol. El primero fue de mi ídolo Omar Vizquel, y el otro de una leyenda como el Rey David", le comentó Geno en una entrevista al narrador deportivo Pascual Artiles.

Y es que Eugenio también tuvo un gesto noble con Concepción al colgarle su medalla de oro por el título del Clásico Mundial de Beisbol, una acción que fue motivo de una gran ovación del público y que, además, ocasionó que el Rey David se mostrara muy emocionado por dicho reconocimiento desde su silla de ruedas.

"Haber ido a Cincinnati y vivir ese momento junto con él, que haya sacado parte de su tiempo y hacer ese esfuerzo de darme a mi ese premio, tengo agradecerlo. El beisbol me ha dado cosas bonitas, y una de esas ha sido poder recibir el premio de manos de David Concepción y enfrente de nuestra gente en Cincinnati", finalizó el antesalista.