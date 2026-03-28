De leyenda a leyenda: Eugenio Suárez recibe el Premio Luis Aparicio de manos de un ídolo

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La ciudad de Cincinnati fue testigo el pasado jueves de uno de los momentos más conmovedores en la historia reciente del béisbol venezolano. En el marco del segundo juego de la serie entre los Reds y los Medias Rojas de Boston, la nostalgia y el presente se fundieron en un abrazo simbólico sobre el diamante del Great American Ball Park.

El desprendimiento de un campeón

El antesalista Eugenio Suárez acudió a la cita para recibir formalmente el Premio Luis Aparicio, galardón que lo acredita como el mejor pelotero venezolano de la temporada 2025 en las Grandes Ligas. Sin embargo, lo que estaba planeado como una entrega protocolar se transformó en un tributo histórico.

Ante la mirada de miles de aficionados, Suárez sorprendió a los presentes al desprenderse de su medalla de oro, obtenida recientemente tras la histórica coronación de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. En un acto de profundo respeto, el tercera base le colgó la presea al legendario David Concepción, quien fue el encargado de entregarle la estatuilla. El gesto provocó una ovación de pie en todo el estadio, mientras "El Rey" David, visiblemente emocionado, recibía el reconocimiento desde su silla de ruedas.

Un homenaje a la resistencia del "Rey" David

La presencia de Concepción en el terreno tuvo un significado especial para la organización de los Rojos. El mítico campocorto, que este año conmemora el 50 aniversario de su segundo anillo de Serie Mundial consecutivo (1976), es considerado uno de los pilares de la "Gran Maquinaria Roja".

A pesar de las dificultades de salud que enfrenta actualmente, Concepción asistió portando su emblemático uniforme con el dorsal 13. Su legado en Cincinnati es inmenso: 19 temporadas con el equipo, cinco Guantes de Oro, dos Bates de Plata y nueve selecciones al Juego de Estrellas. Para Suárez, recibir el premio de manos de un referente de tal magnitud representó el honor más grande de su carrera profesional.

La estela de un 2025 brillante

El Premio Luis Aparicio llega a manos de Eugenio Suárez tras una campaña 2025 en la que demostró ser el referente ofensivo de la legión venezolana. Su consistencia con el madero y su liderazgo en el clubhouse de los Rojos fueron factores determinantes para obtener la distinción por votación unánime.

Además del trofeo, Suárez recibió una almohadilla conmemorativa del Clásico Mundial, firmada por los integrantes de la organización, como reconocimiento a su labor en el torneo internacional. Con este galardón, Suárez no solo consolida su estatus como estrella de la MLB, sino que reafirma su compromiso con el legado de quienes, como Concepción y Aparicio, abrieron el camino para las nuevas generaciones de peloteros criollos.