La foto que confirmaría el noviazgo de Osmariel Villalobos con apuesto modelo

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora y exreina de belleza Osmariel Villalobos vuelve a palestra pública tras ser fotografiada junto al modelo Alejandro Zumbo en un encuentro romántico en Margarita.

Desde hace varias semanas, corrió como pólvora el rumor sobre una posible relación entre los famosos, luego de que el programa “Sábado en la Noche” compartiera la primicia.

“Se confirmó el vínculo sentimental entre la presentadora Osmariel Villalobos y el animador Alejandro Zumbo. Ambos fueron avistados en un reconocido local en Altamira la madrugada de este domingo”, escribieron en Instagram.

Osmariel Villalobos encariñada con Alejandro Zumbo

Aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado la relación, Osmariel Villalobos y Alejandro Zumbo fueron visto en el “Saca el Pecho Fest” durante el fin de semana en la isla de Margarita.

Los tortolitos se mostraron cariñosos sin ocultarse ante la multitud que los rodeaba mientras disfrutaba de las presentaciones en vivo. En la foto se ve cómo el ex Míster, la abraza por la espalda, creando una atmósfera romántica.

Historial amoroso de Osmariel

La Miss Tierra Venezuela 2011 y que superó el cáncer de mama, estuvo casada por algunos años con Juan Pablo Galavis.

Además, estuvo con el empresario mexicano, Germán Rosete, a quien denunció de haberla maltratado.

En el 2025 Osmariel participó en el popular reality Miss Universe Latina, siendo una de las grandes favoritas.