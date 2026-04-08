Copa Libertadores: Jefferson Savarino da sus primeras declaraciones sobre la polémica con Salomón Rondón

Suscríbete a nuestros canales

Jefferson Savarino visitó Venezuela por primera vez luego de la polémica con el capitán de la selección Vinotinto Salomón Rondón a través de las redes sociales y manifestó su punto de vista de las cosas.

"Sava" fue titular en el duelo de su club Fluminense contra Deportivo La Guaira disputado en el estadio Olímpico de UCV y correspondiente a la primera fecha de la Copa Libertadores.

Jefferson Savarino habla sobre la polémica con Salomón Rondón

Si bien el resultado de este duelo quedó 0-0 y Savarino no tuvo un brillo sobresaliente en el duelo, igualmente los medios de comunicación lo interceptaron al concluir con el choque y le pidieron su punto de vista justamente sobre esa situación con el "Gladiador".

"Fue algo que me sorprendió y más viniendo de un compañero de selección. Siempre he respetado a ´Salo´ y el lo sabe. El compromiso con mi selección es primordial en mi carrera", declaró Savarino para los medios en zona mixta, quien explicó que sí tuvo una sobrecarga muscular durante la doble fecha FIFA y que el staff de la Vinotinto estaba al tanto de eso.

¿Cómo surgió la polémica?

Todo emergió el pasado 1 de abril, cuando Salomón Rondón posteó una historia en su cuenta personal de Instagram directa hacia Savarino. "Increíble, de no estar en condiciones a jugar de titular, cero sentido de pertenencia. Sigan pidiéndolo, indolentes", compartió el capitán Vinotinto, tras la ausencia de Jefferson en la Fifa Series con Venezuela y que luego jugará el primer choque después del parón de selecciones con su club ante Corinthians.

No obstante, la que se dedicó a responderle la polémica "Salo" fue la esposa de Savarino, mientras que este jugador permaneció callado respecto a la tensa situación en torno a la Vinotinto, hasta este martes.