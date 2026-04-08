Copa Libertadores: Jefferson Savarino da sus primeras declaraciones sobre la polémica con Salomón Rondón

Jefferson Savarino visitó Venezuela por primera vez luego de la polémica con el capitán de la selección Vinotinto Salomón Rondón a través de las redes sociales y manifestó su punto de vista de las cosas.
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"Sava" fue titular en el duelo de su club Fluminense contra Deportivo La Guaira disputado en el estadio Olímpico de UCV y correspondiente a la primera fecha de la Copa Libertadores.
Jefferson Savarino habla sobre la polémica con Salomón Rondón
Si bien el resultado de este duelo quedó 0-0 y Savarino no tuvo un brillo sobresaliente en el duelo, igualmente los medios de comunicación lo interceptaron al concluir con el choque y le pidieron su punto de vista justamente sobre esa situación con el "Gladiador".
"Fue algo que me sorprendió y más viniendo de un compañero de selección. Siempre he respetado a ´Salo´ y el lo sabe. El compromiso con mi selección es primordial en mi carrera", declaró Savarino para los medios en zona mixta, quien explicó que sí tuvo una sobrecarga muscular durante la doble fecha FIFA y que el staff de la Vinotinto estaba al tanto de eso.
¿Cómo surgió la polémica?
Todo emergió el pasado 1 de abril, cuando Salomón Rondón posteó una historia en su cuenta personal de Instagram directa hacia Savarino. "Increíble, de no estar en condiciones a jugar de titular, cero sentido de pertenencia. Sigan pidiéndolo, indolentes", compartió el capitán Vinotinto, tras la ausencia de Jefferson en la Fifa Series con Venezuela y que luego jugará el primer choque después del parón de selecciones con su club ante Corinthians.
No obstante, la que se dedicó a responderle la polémica "Salo" fue la esposa de Savarino, mientras que este jugador permaneció callado respecto a la tensa situación en torno a la Vinotinto, hasta este martes.