El Bayern asalta el Bernabéu y termina con la maldición ante el Real Madrid

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El Santiago Bernabéu fue testigo este martes de un choque de fuerzas imparables. En una nueva edición del Clásico Europeo, el Bayern de Múnich dio un golpe sobre la mesa al vencer al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League, en un encuentro que cumplió con todas las expectativas de una final anticipada.

El vendaval bávaro de Vincent Kompany

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Vincent Kompany demostró por qué es considerado por muchos como el conjunto más en forma de Europa en esta temporada. Con una presión asfixiante y un juego de posesión vertical, el Bayern borró al Madrid del mapa durante los primeros 45 minutos.

Aprovechando desajustes inusuales en la zaga merengue, el equipo alemán logró capitalizar sus llegadas para ponerse arriba 2-0. La pudo ser incluso mayor de no ser por un par de intervenciones clave ventaja, pero la efectividad bávara dejó en silencio a la grada blanca durante gran parte del compromiso.

Mbappé aparece para salvar los muebles

Cuando el panorama parecía más oscuro para los locales, apareció la degradación individual. A falta de solo 16 minutos para la final, Kylian Mbappé frotó la lámpara y marcó el gol del descuento. Este tanto cambia presionada la narrativa de la eliminatoria: el 2-1 definitivo no solo maquilla el resultado, sino que le da al Real Madrid el oxígeno necesario para viajar a Alemania con la clasificación a tiro de un gol.

El fin de una sequía histórica

Este enfrentamiento no fue un partido más; representó la edición número 29 de esta rivalidad en la máxima competición continental, consolidándose como el partido más repetido en la historia del torneo.

Sin embargo, el resultado dejó un dato amargo para la casa blanca: se rompió una racha histórica de nueve partidos consecutivos sin perder ante el gigante de Baviera (donde el Madrid acumulaba 7 victorias y 2 empates). Para el Bayern, este triunfo tiene un sabor especial, ya que no lograban derrotar al conjunto español en una competencia oficial desde hacía 14 años.

Todo se decidirá en el Allianz Arena

A pesar de la exhibición alemana, la moneda sigue en el aire. La mística del Real Madrid en las remontadas europeas se pondrá a prueba el próximo 15 de abril en el Allianz Arena. El Bayern tendrá la ventaja de su gente y un marcador a favor, pero el gol de Mbappé deja claro que los reyes de Europa aún no han dicho su última palabra.