MLB: Estos son los resultados de la jornada de este martes, 7 de abril

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La segunda jornada de la tercera semana en la presente temporada de las Grandes Ligas ya se llevó a cabo y, por lo tanto, repasaremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas ante una cartelera repleta de encuentros.

Lamentablemente, la noticia que dio que hablar fue una situación irregular, en la que se fueron a los golpes en un compromiso entre los Angelinos de Anaheim y los Bravos de Atlanta, aunque el daño fue mínimo.

Resultados de la jornada en la MLB:

- Reales de Kansas City 1-2 Guardianes de Cleveland

- Orioles de Baltimore 4-2 Medias Blancas de Chicago

- Cascabeles de Arizona 3-4 Mets de Nueva York

- Padres de San Diego 1-7 Piratas de Pittsburgh

- Rojos de Cincinnati 6-3 Marlins de Miami

- Cachorros de Chicago 9-2 Rays de Tampa Bay

- Cerveceros de Milwaukee 2-3 Medias Rojas de Boston

- Cardenales de San Luis 7-6 Nacionales de Washington

- Atléticos de Oakland 3-5 Yankees de Nueva York

- Dodgers de Los Angeles 4-1 Azulejos de Toronto

- Tigres de Detroit 2-4 Mellizos de Minnesota

- Marineros de Seattle 2-3 Rangers de Texas

- Astros de Houston 1-5 Rockies de Colorado

- Bravos de Atlanta 7-2 Angelinos de Anaheim

- Phillies de Philadelphia 0-6 Gigantes de San Francisco.