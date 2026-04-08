MLB: Se vacían las bancas en el duelo entre Angelinos y Bravos

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La jornada de este martes en Las Mayores se vio manchada por una situación de conato en el duelo entre los Angelinos de Anaheim y los Bravos de Atlanta, donde los principales protagonistas fueron Jorge Soler y Reynaldo López.

En este desafío está ganando parcialmente la novena de Atlanta con pizarra parcial de 5-2, sin embargo, las únicas dos anotaciones de los visitantes fueron producto de un cuadrangular de Soler, lo que pudo ser en indicio del pleito.

¿Cómo se vaciaron las bancas?

En su siguiente aparición luego del vuelacercas, Soler dejo pasar un lanzamiento alto y ligeramente pegado por parte de López, tan alto que se fue al back stop y eso lo aprovechó su compañero que corría en la inicial para meterse a la antesala.

Lo cierto es que Jorge no dejó de mirar a Reynaldo; tras ese lanzamiento y en un abrir y cerrar de ojos, Soler se había encimado al lanzador de los Bravos de Altanta, lanzándole varios golpes, aunque no logró conectarle ninguno.

Esa situación evidentemente requirió de la intervención de los compañeros, quienes los separaron evitando males mayores.