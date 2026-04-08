MLB: Robert Suárez muestra dominio absoluto en su arranque con Atlanta Braves

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Después de consolidarse como uno de los rescatistas más notable en los últimas temporadas de las Grandes Ligas, Robert Suárez asumió el nuevo compromiso en su carrera como brazo de Atlanta Braves, franquicia que le dio un contrato de 45 millones de dólares por tres años.

En su primera aventura con la organización de la División Este de la Liga Nacional, el relevista venezolano no solo se cumplido con las expectativas en los primeros pasajes de la campaña, sino que se ha mostrado prácticamente perfecto en casa una de sus presentaciones.

El pasado sábado 4 de abril, el bolivarense sumó su primera victoria de la temporada, relevista un inning en blanco ante Arizona Diamondbacks. Aunque no goza de un puesto como cerrador como lo tuvo en su momento con San Diego Padres, el lanzador se ha encargado de liderar a la tropa de Ronald Acuña Jr. y compañía siendo el preparador del cubano Raisel Iglesias, quien destaca como el taponero del equipo en MLB 2026.

Robert Suárez dominante con Atlanta

Fuera de los cerradores, el pelotero venezolano va encaminado a convertirse en el mejor relevista en la primera mitad de año en la Liga Nacional. En la jornada de este martes por la noche, el diestro cumplió con su trabajo con una presentación sensacional, donde ponchó a Zach Neto y Nolan Schanuel en una entrada completa en blanco para sellar su segundo holds en la vigente zafra.

En líneas generales en su comienza con el conjunto de Atlanta, Suárez colecciona un triunfo, siete ponches, 0.83 de WHIP y una efectividad inmaculada de 0.00 en seis juegos, consolidándose como uno de los brazos de confianza por parte del manager Walt Weiss.