MLB: Shohei Ohtani sufre impacto en el codo y estremece a Dodgers

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Shohei Ohtani es el pelotero más importante de Dodgers de Los Ángeles, pero también de Grandes Ligas. Una lesión para el japonés sería un golpe crítico para el club y la competición. Durante el juego contra Azulejos de Toronto, el nipón recibió un contacto que estremeció a la liga.

Ohtani recibió un golpe del receptor Brandon Valenzuela, un prospecto mexicano que está reemplazando a Alejandro Kirk. Lo golpeo con la mano, luego de lanzar la pelota a primera base, en busca de un out. El japonés se resintió y rápidamente los médicos de Dodgers entraron a revisar.

Pese al dolor, Shohei continuó jugando, aunque mostró síntomas de una molestia continua. El golpe dicho sea de paso, fue en el mismo codo que fue operado durante 2024, lo que mantuvo sin aliento a la organización de Los Ángeles. Hoy le toca lanzar y será monitoreado antes del juego.

Shohei Ohtani con su segunda apertura del 2026

Shohei Ohtani está siguiendo el plan de Dodgers de Los Ángeles a la perfección. Hoy tendrá su segunda apertura de la temporada, luego de 6 días de descanso. El japonés parece preparado para lidiar con la ofensiva de Azulejos de Toronto en un juego importante para él.

Azulejos no está en su mejor estado de forma, con 6 derrotas en fila, ahora enfrentarán a Ohtani. Quien se vio fuerte contra Guardianes de Cleveland: 6.0 entradas de 1 hit y 6 ponches; mucho más de lo que se esperaba de él, tomando en cuenta el tiempo que tenía sin lanzar.

Números de Ohtani vs Azulejos:

- 3 juegos, 3 aperturas, 2-1, 3.32 ERA, 19.0 entradas, 11 hits, 7 carreras limpias, 2 jonrones, 5 boletos, 25 ponches, 0.84 WHIP

Números de Shohei Ohtani con Dodgers de Los Ángeles en 2026

Shohei Ohtani está comenzando a calentar el bate que lo ha llevado a ganar varios MVP. El japonés ya está en un ritmo de cuadrangulares bueno, con muchos hits y daño para los lanzadores rivales. En esa línea, está comenzando a producir en masa y no hay quien lo detenga.

Números de Ohtani en 2026:

- Ofensivos: 11 juegos, 42 turnos, 7 anotadas, 12 hits, 1 doble, 3 jonrones, 8 impulsadas, 9 boletos, 12 ponches, .286 PRO, .407 OBP, .524 SLG, .931 OPS

- Pitcheo: 1 juego, 1 apertura, 1-0, 0.00 ERA, 6.0 entradas, 1 hit, 0 carreras limpias, 3 boletos, 6 ponches, 0.67 WHIP