Daddy Yankee es nombrado "Persona del Año 2026" por la Academia Latina de la Grabación

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La Academia Latina de la Grabación ha anunciado oficialmente que Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, será distinguido como la “Persona del Año 2026”.

La entrega de este prestigioso galardón celebra sus casi tres décadas de trayectoria, así como su invaluable impacto social y humanitario a lo largo de su carrera.

Manuel Abud, CEO de la Academia, destacó que la elección de Yankee responde a su rol como parte de quienes forjaron el género y lo expandieron por el mundo.

"Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores", afirmó Abud.

El intérprete de "Gasolina" recibió la noticia con profunda emoción, dedicando el logro a sus raíces portorriqueñas.

"Este reconocimiento es un sueño hecho realidad. Significa honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y a esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía", expresó

Impacto social en Puerto Rico

Más allá de los escenarios, la Academia Latina de la Grabación resalta la labor de Daddy Yankee en favor de las comunidades vulnerables. Con su fundación “Daddy’s House”, el boricua ha implementado programas educativos y sociales en su isla natal.

Además, se le agrega sus aportes al ámbito deportivo como La Escuela de Baloncesto de la NBA y Los Cangrejeros de Santurce.

¿Cuándo será el homenaje?

El galardón se entregará en los premios Latin Grammy, el 11 de noviembre de 2026. Para esta edición, se organizará un concierto tributo donde estrellas internacionales reinterpretarán los éxitos más icónicos de Daddy Yankee.