David Martínez brilla en la Concachampions con un nuevo doblete frente a Cruz Azul

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David Martínez ratificó su gran momento en la Copa de Campeones de la Concacaf al anotar los dos goles con los que Los Angeles FC venció al Cruz Azul. El juvenil venezolano fue la figura del encuentro en el BMO Stadium, mostrando una efectividad impecable frente al arco y liderando la ofensiva del conjunto californiano en una noche clave a nivel internacional.

El primer tanto llegó tras una carrera furiosa por la banda derecha que terminó con una buena definición dentro del área, mientras que el segundo lo consiguió tras controlar la pelota en el centro del campo y sacarse a varios jugadores de encima, definiendo con frialdad para sentenciar el partido. Con este doblete, "La Joya" no solo deja al borde de la eliminación al equipo mexicano, sino que se consolidó como uno de los máximos goleadores del club en lo que va de la temporada 2026.

David Martínez se consolida como goleador

Actualmente, el ex-Monagas comparte la cima de la tabla de artilleros del LAFC junto a figuras como Denis Bouanga, demostrando que ya no es solo una promesa, sino una realidad en el esquema de Marc Dos Santos. Su capacidad para finalizar jugadas lo ha convertido en el referente ofensivo más eficiente del equipo en este inicio de año.

Este rendimiento llega en un momento ideal para la selección de Venezuela. Oswaldo Vizcarrondo sigue de cerca la evolución de un Martínez que ha ganado jerarquía y peso específico en el área rival, cualidades que serán fundamentales para los próximos compromisos de la Vinotinto en el inicio del nuevo proceso.

Con su cuota goleadora en ascenso, el mediapunta criollo empieza a acaparar miradas más allá de la MLS. Su presente en Los Ángeles invita a pensar que este 2026 será el año de su salto definitivo al fútbol de élite, mientras sigue siendo la principal carta de triunfo para el conjunto "Black & Gold".