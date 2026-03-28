La Vinotinto

Esto dijo Oswaldo Vizcarrondo tras su estreno con la Vinotinto Absoluta

El seleccionador venezolano fue autocrítico, a pesar de golear a Trinidad y Tobago, en el FIFA Series 2026

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Carlos Mora
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 01:17 pm
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El ciclo de Oswaldo Vizcarrondo al frente de la Vinotinto absoluta no pudo haber comenzado de mejor manera en los números.

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Venezuela se impuso con un contundente 4-1 ante Trinidad y Tobago en el marco del torneo FIFA Series 2026, un encuentro que, más allá del resultado, sirvió para medir la profundidad del plantel y la capacidad de reacción del nuevo cuerpo técnico.

Autocrítica de Vizcarrondo

Pese al abultado marcador final, el seleccionador nacional no ocultó que el arranque del compromiso fue complejo. Vizcarrondo, fiel a su estilo analítico, reconoció que la falta de rodaje de algunas piezas pasó factura en los primeros minutos.

"Nuestro inicio de juego fue un poco dubitativo, entramos con dudas, debido a que había muchos jugadores que estaban debutando, que tienen poco espacio en selección", afirmó.

El ex zaguero central explicó que la alineación respondió a una planificación clara, "justamente, queríamos darle ese espacio para ver cómo se relacionaban en competencia".

La reacción en el segundo tiempo

La charla técnica del entretiempo y los cambios realizaron parecen haber surtido efecto inmediato. La Vinotinto mostró una cara radicalmente distinta en el complemento, adueñándose del ritmo del partido y castigando las debilidades del rival caribeño.

Oswaldo Vizcarrondo destacó la madurez del grupo para cambiar la narrativa del encuentro, "en el segundo tiempo reaccionamos, sobrepasamos la adversidad, manejamos el partido de una forma distinta. Los cambios tienen gran influencia", expresó con satisfacción.

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