¿Cuándo vuelve a jugar la Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo?

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Tras el exitoso debut de Oswaldo Vizcarrondo al mando de la selección absoluta con una contundente goleada 4-1 sobre Trinidad y Tobago, la Vinotinto ya tiene la mira puesta en su segundo y último desafío de esta ventana internacional.

La selección nacional intentará mantener la inercia positiva y consolidar las nuevas piezas del esquema en territorio asiático.

El próximo compromiso de Venezuela será este lunes 30 de marzo ante la selección de Uzbekistán. El encuentro está programado para las 10:00 AM (hora de Venezuela) en el Estadio Bunyodkor de Taskent, donde el combinado nacional buscará cerrar su participación en la FIFA Series 2026 de manera invicta.

Rival mundialista

Medirse ante Uzbekistán representa un salto de exigencia considerable. El equipo dirigido por la leyenda italiana, Fabio Cannavaro, atraviesa el mejor momento de su historia tras asegurar su clasificación al Mundial 2026.

Los "Lobos Blancos" ya conocen su destino en la cita mundialista, donde quedaron encuadrados en el Grupo K junto a potencias como Portugal y Colombia.

Este duelo será una "prueba de fuego" para el cuerpo técnico de Vizcarrondo, permitiéndoles evaluar el nivel del equipo ante un rival de calibre mundialista en su propio feudo.

El liderato del grupo en juego

Cabe destacar, que Uzbekistán llega con la moral en alto tras vencer a Gabón por 3-1, un resultado que los coloca en una posición de fuerza junto a Venezuela. Por lo tanto, el choque del lunes definirá al líder del grupo en esta edición de la FIFA Series.

Para la Vinotinto, este parón FIFA ha sido fundamental para ver en acción a figuras emergentes como Keiber Lamadrid, Andrusw Araujo o Luis Balbo.

Un buen resultado ante los pupilos de Cannavaro permitiría al seleccionador nacional hacer un balance positivo y seguir ajustando detalles de cara a los próximos desafíos oficiales.