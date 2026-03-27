Salomón Rondón entra en listado histórico y supera a varias leyendas

Suscríbete a nuestros canales

La noche en la que la Vinotinto goleó 4-1 a Trinidad y Tobago en las FIFA Series 2026 no será recordada únicamente por el abultado marcador, sino por la consagración definitiva de una leyenda.

Con su doblete ante el conjunto caribeño, Salomón Rondón alcanzó la mítica cifra de 50 goles con la selección nacional, consolidando un legado que ya trasciende las fronteras de Venezuela.

El "Gladiador" extendió su registro como el máximo artillero histórico de la Vinotinto, y su actuación le permitió derribar una puerta reservada para la élite absoluta del fútbol sudamericano.

Top 10 de goleadores históricos CONMEBOL

Con sus 50 dianas, Rondón se codea ahora con los nombres más ilustres que han pasado por los estadios del continente. Al ingresar en este selecto grupo, el delantero venezolano ha dejado en el camino a figuras de la talla de Zico, Enner Valencia, Sergio "Kun" Agüero y Rivaldo.

Puesto Jugador Selección Goles 1 Lionel Messi Argentina 115 2 Neymar Brasil 79 3 Pelé Brasil 77 4 Luis Suárez Uruguay 69 5 Ronaldo Nazário Brasil 62 6 Edinson Cavani Uruguay 58 7 Gabriel Batistuta Argentina 56 8 Romário Brasil 55 9 Alexis Sánchez Chile 51 10 Salomón Rondón Venezuela 50

Récord con sabor a vigencia

A sus 36 años, el capitán venezolano demuestra que su instinto goleador sigue intacto. El doblete ante Trinidad y Tobago es el reflejo de una carrera construida a base de potencia y perseverancia, siendo el referente de área indiscutible tanto en el ciclo anterior como en el actual estreno de Oswaldo Vizcarrondo.

Salomón Rondón se encuentra ahora a tan solo un gol de igualar al chileno Alexis Sánchez y a cinco de alcanzar la línea de Romário, lo que plantea un escenario emocionante para los próximos compromisos de la selección.