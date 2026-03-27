La Vinotinto

Salomón Rondón: ¿En qué torneos marcó los 50 goles con la Vinotinto?

Salomón Rondón ingresó al partido en el minuto 62' para tomar el lugar de Alejandro Marqués

Por

Yoiner Vanegas Gómez
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 01:30 pm
Salomón Rondón: ¿En qué torneos marcó los 50 goles con la Vinotinto?
Foto: FVF
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Este viernes 27 de marzo arrancó con buenas noticias en la Vinotinto, tras la contundente victoria que alcanzó el combinado ante Trinidad y Tobago (4-1) en el marco de la FIFA Series. Lo anterior no fue lo único especial del compromiso, porque un nombre particular también siguió escribiendo su nombre con la selección: Salomón Rondón.

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El capitán criollo ingresó al terreno de juego al minuto 62' para encarar el resto del encuentro, en el que pudo seguir firmando hitos con la escuadra nacional, en la que llegó a la cifra de nada más y nada menos que 50 goles.

El 'Gladiador' anotó su primera diana en el partido al minuto 82' y luego -tres minutos más tarde- repitió su encuentro con las redes contrarias para llegar a la meritoria cifra.

¿Cómo están distribuidos esos 50 goles de Salomón Rondón con la Vinotinto?

Un momento como este no puede pasar debajo de la mesa, menos porque reafirman la regularidad que ha podido construir el jugador a lo largo de los años con la oncena nacional, a la que sigue asistiendo con 36 años de edad en su espalda.

Esta estadística también invita a una obligada revisión de cómo se distribuyen esos 50 tantos a lo largo de hasta 122 compromisos vistiendo los colores vinotintos.

Su mayor cantidad de tantos han sido anotados en cotejos amistosos, con un total de 27. Sin embargo, en eliminatorias mundialistas también posee un número respetadísimo, con una suma de 16 anotaciones.

Posteriormente, en sus participaciones de Copa América hasta registra siete goles, siendo también el máximo goleador histórico de Venezuela en ese torneo continental.

 

 

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