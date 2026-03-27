Delvin Alfonzo se estrena como goleador de la Vinotinto con doblete ante Trinidad y Tobago

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Después de comenzar abajo en el marcador en su primer partido en la FIFA Series 2025, Delvin Alfonzo se está convirtiendo en figura de la Vinotinto tras convertir sus primeros goles y remontar el marcador contra Trinidad y Tobago, en el primer amistoso este viernes 27 de marzo.

Luego de recibir la primera anotación en el primer tiempo, el lateral derecho se metió de lleno en la ofensivo y fue el protagonista de agitar las redes por los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo, gracias a una buena recuperación y asistencia notable de Gleiker Mendoza para dejársela servida y definir con potente derechazo para mandarla a guardar y empatar las acciones desde el Pakhtakor Central Stadium.

Siete minutos más tarde, el mismo venezolano se encargó de voltear el marcador en la fracción 66'. Mendoza fue clave en la creación con habilitación a Jorge Yriarte, quien mandó un pase exquisito al lateral derecho, que remató con potencia y a primera para vencer nuevamente al guardameta.

Primeras goles con la Vinotinto

En el primer compromiso de Venezuela en la FIFA Series, el lateral recibió la oportunidad entre los titulares y aprovechó al máximo la confianza del seleccionador anotando sus primeras dianas con la indumentaria de su país. Alfonzo convirtió los tantos más importantes de la oncena, que más tarde maquilló Salomón Rondón en el resultado final con doblete para sentenciar 4x1 sobre Trinidad y Tobago.

Además de registrar el primer gol del combinado tricolor en el presente año, fue la primer tanto en la era de Oswaldo Vizcarrondo como director técnico de los venezolanos. El jugador se encuentra concentrado con la Vinotinto después de una presentación notable con el Deportivo Táchira en la presente temporada de la Liga FUTVE.