Estos fueron los debutantes de la Vinotinto en el estreno de Vizcarrondo

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El triunfo de la Vinotinto ante Trinidad y Tobago en la FIFA Series 2026 marcó el inicio del ciclo de Oswaldo Vizcarrondo al frente de la selección absoluta.

Pero, también sirvió de escenario para una renovación profunda. Hasta siete futbolistas vivieron su "bautismo" con la camiseta nacional, dejando sensaciones muy positivas de cara al futuro.

¿Quiénes fueron los debutantes?

El seleccionador apostó por una columna vertebral renovada desde el primer minuto, otorgando la confianza a cinco jugadores en la alineación titular.

Delvin Alfonzo (Deportivo Táchira)

Sin duda, el debut soñado. No solo cumplió con creces en su faceta defensiva durante los 86 minutos que estuvo en cancha, sino que se destapó como goleador anotando un doblete que encaminó la victoria venezolana.

Foto Cortesía - FVF

Diego Osío (Deportivo La Guaira)

Jugó los 90 minutos, mostrando solidez y entendimiento en el centro de la defensa. Al principio se le notó errático, pero con el paso del partido agarró confianza y mejoró su rendimiento.

Foto Cortesía - FVF

Andrusw Araujo (Kryvbas FC)

El polivante pivote estuvo en la zaga y tuvo la tarea de mejorar la salida del balón. Vizcarrondo ya había dejado una pista en rueda de prensa, sobre la labor que quiere que cumpla en la Vinotinto.

Foto Cortesía - FVF

Cristopher Varela (Deportivo La Guaira)

El guardameta defendió el arco Vinotinto con seguridad durante 86 minutos, respondiendo con solvencia cuando fue exigido. Tuvo un error al cometer un penal en los primeros compaces del partido, pero atajó el disparo.

Foto Cortesía - FVF

Gustavo González (Academia Puerto Cabello)

Disputó 61 minutos de mucha intensidad antes de ser sustituido. En la primera parte se encargó de la recuperación y distribución rápida. Sin embargo, no se le vio cómodo e incluso, tuvo la mala suerte de perder el balón que terminó en el gol de Trinidad y Tobago.

Foto Cortesía - FVF

Carlos Sosa (Deportivo Táchira)

Solo necesitó 12 minutos para demostrar su visión de juego. En el poco tiempo que estuvo en el campo, entregó una asistencia para el doblete de Salomón Rondón, confirmando su capacidad para generar peligro inmediato.

Foto Cortesía - FVF

Jesús Camargo (Deportivo Táchira)

Ingresó en el tramo final del encuentro (cuatro minutos) para cerrar el partido, sumando así sus primeros registros oficiales con la selección mayor.