Actriz de telenovelas de 59 años se da una oportunidad en el amor

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Para el amor no hay edad, y esto quedó reflejado en la nueva aventura amorosa de la actriz mexicana Cynthia Klitbo de 59 años, cuando un reportero del programa ‘Hoy’ la abordó para hablar de su vida privada.

Sin filtro ni ocultar su enamoramiento, Klitbo reveló estar saliendo con un hombre del cual no quiso revelar su identidad para proteger su privacidad. “Por ahí hay alguien que me gusta y que le gusto”, explicó al programa ‘Hoy’.

A pesar de estar enfocada en lo laboral luego de pasar por crisis financiera que expuso en redes sociales, la actriz está viviendo una de sus mejores etapas: el enamoramiento.

“Ahorita estoy trabajando mucho, porque todavía me falta mucha carrera por delante, muchos sueños por cumplir, muchas cosas que hacer, trabajando en mi salud. Estoy a todo, en mi alimentación porque quiero vivir muchos años y quiero estar muchos años en esto”, precisó.

¿Saliendo con un famoso?

De igual manera, fue cuestionada sobre la profesión de su nueva conquista, Cynthia Klitbo compartió que no es del medio artístico, incluso no es de la Ciudad de México.

“No, nada que ver (con el medio artístico). Es foráneo, de provincia. Es un chico bueno, es cabal. No es ‘tú pagas la mitad y yo la mía’, no. Es galante, es un buen chico”, apuntó.

Hasta el momento no hay datos precisos sobre con quién está saliendo Cynthia Klitbo, lo que es seguro, es que está viviendo con plenitud su llegada al sexto piso.