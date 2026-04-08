Marcelo falla a Cristiano Ronaldo y elige a Messi

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Dos nombres que siempre estarán en un debate son el de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ambas estrellas que han copado la cima del fútbol mundial y que hasta hoy siguen dando de qué hablar. Para muestra un botón son las recientemente declaraciones de Marcelo, uno de los futbolistas más legendarios del último tiempo y que decidió meterse en este debate.

El lateral carioca participó en una entrevista liderada por el mítico exdelantero de la selección de Brasil, Romario, en su canal en YouTube conocido como 'Romario TV', con quien conversó de distintos temas y uno de ellos ligados a Leo y CR7.

El histórico atacante recordó que Marcelo había enfrentado a ambos jugadores y le preguntó sobre quién le había generado mayor dificultad en su carrera. La respuesta del ex merengue fue sin tapujos: "Messi".

“Es impresionante. O sea, todavía lo estoy buscando hasta el día de hoy, maldita sea”, dijo, al tiempo que aceptó entre risas que el talento del argentino era superior. “Él es muy impresionante. Messi es muy bravo”.

Marcelo se deshizo en elogios ante Messi

Lo anterior no fueron las únicas palabras que dedicó el ex defensor del Real Madrid sobre la leyenda de su eterno rival, el FC Barcelona. De hecho, luego matizó lo que fue haberse enfrentado ante el campeón del mundo en Qatar 2022.

“Messi. Es impresionante. Porque él entiende muy bien todas las posiciones del campo. Cuando viene la pelota, ya sabe dónde tiene que meterse, qué hacer, cuándo salir y todo eso. Es impresionante”, expresó.

Estas palabras sorprendieron a propios y extraños porque Marcelo compartió vestuario con Cristiano Ronaldo, con quien protagonizó una de las mejores duplas ofensivas en Europa y se midió innumerables veces ante un Messi que era la figura de la acera del frente.