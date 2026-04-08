El Barcelona cae en Champions y luchará por el milagro en la vuelta

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La noche europea en la Spotify Camp Nou se tornó en pesadilla para el FC Barcelona. En un partido donde el guion se rompió antes del descanso, el Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad al imponerse 0-2 en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El encuentro transcurría bajo una tensión eléctrica hasta que, al borde del entretiempo, llegó la acción que cambió el rumbo del partido. El joven central Pau Cubarsí vio la tarjeta roja tras una infracción que dejó al Barça con diez hombres y concedió un tiro libre peligroso en la frontal del área.

La ejecución no pudo ser más dolorosa para la causa culé. Julián Álvarez frotó la lámpara y, con un disparo magistral, firmó un auténtico golazo que puso el 0-1 en el marcador justo antes de irse a los vestuarios.

La sentencia de Sørloth

En la segunda mitad, el equipo de Diego Simeone hizo gala de su especialidad. Con la ventaja en el marcador y un hombre más en el campo, el Atlético cerró filas, cedió la iniciativa a un Barcelona herido y esperó el momento preciso para liquidar al contragolpe.

El plan dio sus frutos al minuto 70. En una transición rápida, Alexander Sørloth encontró el espacio y mandó el balón al fondo de las redes, silenciando a la afición local y sellando el 0-2 definitivo.

El Barça busca el milagro

El resultado deja escenarios muy distintos para ambos clubes. En el caso de los "colchoneros", regresan a su recinto con una ventaja de dos goles en el global.

La solidez defensiva mostrada y la contundencia de sus atacantes los colocan como los grandes favoritos para sellar el pase a semifinales ante su gente.

Por su parte, el Barcelona tendrá que apelar a la épica. El conjunto blaugrana viajará a la capital española con la obligación de buscar una remontada histórica en un campo sumamente complicado para seguir con vida en la máxima competición continental.