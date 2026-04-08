UCL: Así fue la expulsión de Cubarsí que dejó al FC Barcelona en aprietos

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El encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Barcelona y el Atlético de Madrid registró un giro determinante antes del descanso. Pau Cubarsí, defensor central del conjunto azulgrana, fue expulsado tras una revisión del VAR en una acción que derivó en el primer gol del partido para los visitantes.

En el minuto 42, una transición ofensiva liderada por Julián Álvarez y Giuliano Simeone desbordó a la última línea defensiva del Barcelona. Cubarsí, en su intento por frenar el avance, cometió una infracción sobre el atacante argentino. Aunque inicialmente el colegiado mostró la tarjeta amarilla, la intervención del videoarbitraje fue decisiva para modificar la sanción.

El motivo reglamentario de la tarjeta roja a Cubarsí

Tras revisar las imágenes en el monitor, el árbitro determinó que se cumplían las condiciones de una Ocasión Manifiesta de Gol. Al ser Cubarsí el último defensor y no existir una disputa legítima por el balón que permitiera mantener la amonestación bajo la norma del "doble castigo" dentro del área, la falta fuera del límite se sancionó con expulsión directa.

El gol de tiro libre de Julián Álvarez

La consecuencia inmediata de la falta no terminó en la expulsión. Julián Álvarez ejecutó el tiro libre resultante con precisión, superando la barrera y colocando el balón lejos del alcance del guardameta local. Este tanto, sumado a la superioridad numérica, altera las probabilidades del encuentro y posiciona al equipo de Diego Simeone como favorito para cerrar la eliminatoria.