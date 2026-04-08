Previo de entrada para el Portugal-Colombia estremece Mundial 2026 con cifra millonaria

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Portugal y Colombia protagonizarán uno de varios duelos interesantes en la fase de grupos del Mundial 2026, cuando se enfrenten el próximo 27 de junio desde el Hard Rock Stadium. Cristiano Ronaldo y Luis Díaz serán parte de los piezas más atractivas que tendrá este compromiso.

A una parte de meses para la llegada de la Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, ambos equipos nacionales han robado algunos reflectores, pero no tiene nada que ver con sus jugadores o accionar en el campo, ya que se ha dado a conocer un precio insólito de una entrada para el mencionado enfrentamiento en Miami.

El boleto para el partido ha sido ofertada en el mercado oficial de reventa de la FIFA por cerca de 11 millones de dólares, una cifra sin precedentes que evidencia la fuerte distorsión de precios en el sistema de reventa del torneo. Este caso ha generado gran impacto y debate en torno al acceso a eventos deportivos de alto perfil.

Reventa de boleto causa impacto previo al Mundial 2026

El Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, está enfrentando una demanda sin igual, lo que ha provocado un aumento significativo tanto en ofertas extremas como en el valor general de las entradas.

El propio mercado secundario de la FIFA ha reflejado situaciones similares en otros encuentros de alta demanda. Por ejemplo, entradas para la final han sido listadas por más de 143.000 dólares, superando en más de 40 veces el precio original de boletos de categoría media. Según informó el periodista Roberto Rojas, el 7 de abril de 2026 las entradas para el duelo entre Colombia y Portugal alcanzaban ese valor desorbitado, reforzando la preocupación por la especulación en la reventa.