Tragedia en el Estadio Azteca: Fallece aficionado durante la reapertura ante Portugal

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Lo que estaba destinado a ser una auténtica fiesta del fútbol para celebrar la reapertura del Estadio Azteca, en el esperado choque entre México y Portugal, se transformó en una jornada de luto. Un lamentable incidente en las inmediaciones del recinto culminó con el fallecimiento de un aficionado, un hecho que empañó el regreso a la actividad del emblemático "Coloso de Santa Úrsula".

Detalles del incidente en los accesos

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el trágico suceso ocurrió en las zonas de acceso del estadio. Según los primeros informes, un hombre que se encontraba en aparente estado de ebriedad intentó realizar una maniobra de alto riesgo: descender de forma externa desde el segundo nivel hacia el primer piso del inmueble.

En medio del intento, el individuo perdió el equilibrio y sufrió una caída desde una altura considerable, impactando contra la zona baja. La gravedad del golpe alertó de inmediato a los cuerpos de seguridad y a los testigos que se encontraban en las rampas de ingreso, quienes solicitaron asistencia médica de urgencia.

Respuesta de emergencia y confirmación del deceso

A pesar de que el personal paramédico presente en el lugar actuó con celeridad para brindar los primeros auxilios y estabilizar al afectado, las lesiones sufridas resultaron fatales. Minutos después del impacto, las autoridades confirmaron el fallecimiento del seguidor, procediendo de inmediato al resguardo del área para las diligencias correspondientes.

El hecho generó una fuerte conmoción entre los miles de aficionados que comenzaban a llenar las gradas para presenciar el duelo ante la selección lusa. Ante la situación, se reforzaron los perímetros de seguridad y se agilizaron los protocolos de tránsito en los niveles superiores para evitar nuevos incidentes.

El Coloso bajo investigación

Aunque el protocolo del partido continuó según lo previsto por los organizadores y la FIFA, el ambiente festivo se disipó por completo. El Estadio Azteca, que reabría sus puertas tras un periodo de renovaciones con miras a los grandes compromisos internacionales de 2026, ahora es objeto de una investigación formal por parte de la Fiscalía General de Justicia.

Las autoridades buscarán esclarecer las circunstancias exactas del accidente y revisar los mecanismos de seguridad en las zonas de tránsito entre niveles. El enfrentamiento entre México y Portugal, marcado como un evento histórico por la calidad de los rivales y la importancia del recinto, quedó marcado por la tragedia, recordándole a la comunidad deportiva la importancia de la prudencia y el control en este tipo de eventos masivos.