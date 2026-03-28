La Vinotinto

El curioso "baile" de líderes en la nueva etapa de la Vinotinto

La selección nacional necesita que algunos jugadores den un paso al frente y lideren al equipo en el nuevo ciclo

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Carlos Mora
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 04:03 pm
El curioso "baile" de líderes en la nueva etapa de la Vinotinto
Foto Cortesía - FVF
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Tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección de Venezuela ha entrado en una dinámica de renovación y pruebas que no solo afecta a lo táctico, sino también a la jerarquía dentro del campo.

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En apenas tres ventanas de fechas FIFA y cuatro partidos amistosos, el combinado nacional ha lucido la cinta de capitán en el brazo de cuatro futbolistas distintos.

La rotación de la jerarquía

Ante la ausencia de los referentes habituales en las convocatorias recientes, el cuerpo técnico aprovechó para repartir la responsabilidad del liderazgo entre los jugadores con mayor proyección y regularidad en el extranjero.

El dato resulta llamativo por la frecuencia de los cambios en tan corto periodo de tiempo. Cristian Cásseres Jr., llevo el rol de capitán en dos de los amistosos (contra Argentina y Canadá).

Mientras que, Nahuel Ferraresi (ante Australia) y Jon Aramburu (contra Trinidad y Tobago) asumieron la responsabilidad en una ocasión cada uno.

El regreso del "Gladiador"

El último capítulo de esta curiosa estadística se vivió precisamente en la victoria ante el conjunto trinitense. Salomón Rondón, primer capitán y máximo referente histórico de la selección, no había formado parte de las convocatorias en los tres amistosos previos.

Sin embargo, al ingresar al terreno de juego en la segunda mitad, se produjo una imagen cargada de simbolismo. Aramburu se acercó de inmediato para entregarle la cinta al delantero, devolviendo el mando al capitán principal en su retorno a la acción con la Vinotinto.

Con las Eliminatorias ya en el espejo retrovisor, Venezuela demuestra que, más allá de quién lleve la cinta, el compromiso del grupo se mantiene sólido de cara a los próximos desafíos internacionales.

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