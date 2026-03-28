¿Cuándo estará completo el Spotify Camp Nou?

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El proceso de transformación del Spotify Camp Nou sigue quemando etapas, aunque con un horizonte de finalización que obligará al barcelonismo a tener paciencia de cara a la temporada 2027-2028.

Tras superar hitos clave en la estructura, el club ya visualiza las fases definitivas de un proyecto que actualmente moviliza a unos 3.000 operarios a diario.

Avances consolidados

El estadio ya ha dejado atrás la Fase 1C, un punto de inflexión que ha permitido alcanzar una capacidad de 62.657 espectadores. Actualmente, la primera y segunda grada están totalmente concluidas, junto con la puesta en marcha de cinco salas VIP operativas.

El foco de los trabajos se centra ahora en la construcción de los dos anillos VIP y la tercera grada. Esta fase es la más compleja y voluminosa de la remodelación.

Se están ultimando las 9.400 localidades VIP, una de las principales vías de ingresos previstas por la entidad. Todo este proceso se espera que se prolonguen hasta el mediados de 2027.

¿Cuándo estará terminado al 100%?

Pese al ritmo constante, la última fase de la obra requerirá un mínimo de cuatro meses adicionales de trabajos intensivos. Esto implica una consecuencia directa para el calendario deportiv, ya que, el FC Barcelona no podrá comenzar la temporada 2027-2028 en el Spotify Camp Nou.

La previsión actual sitúa la entrega total del estadio y el fin de las restricciones de aforo para finales de 2027 o inicios de 2028, dependiendo de la agilidad en los remates de la cubierta y los accesos exteriores.