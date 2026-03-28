La FIFA compensará al Barcelona por la lesión de Raphinha

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El "virus FIFA" ha vuelto a golpear las arcas y la planificación deportiva del FC Barcelona. Tras la lesión sufrida por Raphinha durante el reciente amistoso entre Brasil y Francia, el club azulgrana perderá a una de sus piezas clave durante las próximas cinco semanas.

Sin embargo, este contratiempo activará el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, lo que supondrá un alivio económico para la entidad.

¿Cómo se ejecutará el pago?

El reglamento de la FIFA estipula que la indemnización no es inmediata. El organismo comienza a pagar a partir del momento en que el futbolista cumple 28 días consecutivos de baja debido a una lesión sufrida con su selección en el parón internacional.

El próximo 23 de abril se cumplirán los 28 días de rigor. A partir de esa fecha, el órgano rector del fútbol deberá abonar al Barcelona 20.548 euros diarios.

Si se cumple el pronóstico de cinco semanas (35 días) fuera de los terrenos de juego, el Barça dejaría de percibir la indemnización durante los primeros 28 días, cobrando solo por la última semana de baja. Esto resultaría en un ingreso aproximado de 143.836 euros (redondeado a 144.000 euros).

Baja importante para el Barça

Aunque la cifra compensa parte del salario del jugador, el golpe deportivo es innegable. Raphinha se perderá tramos decisivos de la competición justo cuando atravesaba uno de sus mejores momentos de forma.

El cuerpo técnico de Hansi Flick deberá buscar alternativas en el extremo izquierdo durante el próximo mes de competición, esperando que la recuperación del brasileño cumpla los plazos previstos para el tramo final de la temporada.