Raphinha prende las alarmas en Barcelona tras salir con molestias en el duelo entre Brasil y Francia

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En este jueves, 26 de marzo, se efectuaron varios encuentros de selecciones internacionales y uno de los más atractivos fue el de Francia ante Brasil, donde el delantero Raphinha abandonó el campo por molestias.

La oncena europea superó a los dirigidos por Carlo Ancelotti con un marcador de 2-1, gracias a un tanto de Kylian Mbappé y otro de Hugo Ekitike. No obstante, las miradas se las robó el jugador de Barcelona, quien puso en suspenso a su club.

Raphinha presentó molestias en esta zona:

Raphinha salió entre los dirigidos del equipo "Carioca" y tras el descanso en el mediotiempo fue sustituido, dándose a conocer posteriormente que se trataba de un problema físico.

Según varios medios internacionales, el brasileño alegó molestias en la zona del muslo derecho y mañana se hará los respectivos exámenes, para descartar una posible lesión.

El Barcelona se preocupa por la sustitución de Raphinha:

Evidentemente, a los primeros que les genera mucha preocupación esa situación, es al Barcelona, esto motivado a que se viene la parte crucial de la campaña y no quieren perder nuevamente a su figura en ataque.

Los "Culés" siguen en la disputa por La liga, siendo actualmente líderes, dentro de dos semanas disputarán el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid y dentro de un mes y un poco más, el Barca se enfrentará al Real Madrid.