Arda Guler acerca a Turquía al Mundial 2026

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La selección de Turquía dio un paso de gigante hacia la Copa del Mundo 2026 al derrotar por la mínima a Rumanía. El equipo dirigido por el italiano Vincenzo Montella supo imponer su localía para tratar de romper una sequía mundialista que data desde su histórica participación en Corea-Japón 2002.

Turquía con una asistencia espectacular de Arda Guler que culminó con el gol de Ferdi Kadioglu, dieron a Turquía el triunfo sobre Rumanía (1-0) y avanzar a la ronda final del Repechaje UEFA para el Mundial 2026. El conjunto otomano ahora esperará el próximo martes al ganador del duelo entre Eslovaquia y Kosovo.

Arda Güler: El arquitecto del triunfo

El encuentro se mantuvo cerrado durante la primera mitad, con una Rumanía repleta de orden defensivo liderada por Ionut Radu y Andrei Ratiu. Sin embargo, el destino del partido cambió tras el descanso. Al minuto de la reanudación, la joya del Real Madrid, Arda Güler, frotó la lámpara y envió un pase largo magistral desde el mediocampo que rompió las líneas rumanas. El lateral Ferdi Kadioglu aprovechó el servicio, controló con precisión y batió al guardameta visitante para desatar la euforia en las gradas.

Turquía pudo ampliar la ventaja con un potente disparo de Kenan Yildiz que se estrelló en el larguero, pero el marcador se mantuvo corto, permitiendo que Rumanía buscara el empate a la desesperada en los minutos finales.

Drama en el cierre y cita con el destino

El conjunto de Mircea Lucescu tuvo su oportunidad de oro en el minuto 78. Tras un tiro de esquina, el balón quedó vivo en el área pequeña y Nicolae Stanciu conectó un remate que, tras impactar en el poste, recorrió toda la línea de gol sin llegar a entrar. Fue el último suspiro de una selección rumana que deberá seguir esperando para volver a un Mundial, cita a la que no asiste desde Francia 1998.

Con este triunfo, Turquía jugará la final por el pase directo al Campeonato del Mundo el próximo martes. Su rival saldrá del enfrentamiento entre Eslovaquia y Kosovo, en lo que promete ser un duelo histórico para una nación que anhela volver a brillar en el escenario más grande del fútbol.

Ficha técnica

1 - Turquía: Ugurcan Cakir; Mert Muldur, Samet Akaydin, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu (Irfan Kahveci, m.90); Baris Yilmaz (Orkun Kokcu, m.78), Arda Guler (Ozan Kabak, m.90), Kenen Yildiz; y Kerem Akturkoglu.

0 - Rumanía: Ionut Radu; Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei , Burca, Nicosor Bancu; Razvan Marin (Florin Tanase, m.66), Ianis Hagi (Nicolas Stanciu, m.71), Vlad Dragomir; Dennis Man, Valentin Mihaila (Stefan Bajaram, m.88) y Daniel Birligea (David Miculescu, m.88).

Gol: 1-0, m.53: Ferdi Kadioglu.



Con información de EFE