¿Cómo quedan las finales del repechaje mundialista en Europa?

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Este jueves 26 de marzo, el "Viejo Continente" vivió una jornada de alta tensión con la disputa de las semifinales de la repesca.

Tras 90 minutos de infarto (y algunas prórrogas dramáticas), ya conocemos los ocho equipos que se jugarán la vida el próximo 31 de marzo por los últimos boletos directos a la Copa del Mundo 2026.

Así quedaron las finales

Ruta A: Italia vs Bosnia

Italia no falló en su cita y despachó con un sólido 2-0 a Irlanda del Norte, demostrando que no quiere repetir fantasmas del pasado. Su rival será Bosnia, que tuvo que sufrir hasta la prórroga y una tanda de penales (4-2) para inclinar la balanza a su favor frente a una combativa Gales.

Ruta B: Suecia vs Polonia

En una llave de pronóstico reservado, Suecia dio un golpe de autoridad al eliminar a Ucrania con un contundente 1-3 a domicilio. Por su parte, la Polonia de Robert Lewandowski hizo los deberes al vencer por la mínima (2-1) a Albania.

Ruta C: Kosovo vs Turquía

La nota histórica de la jornada la dio Kosovo, que en un partido de locura venció 4-3 a Eslovaquia, desatando la euforia de sus aficionados. Los balcánicos buscarán el milagro definitivo ante Turquía, que cumplió con su papel de favorita al derrotar 1-0 a Rumania en un encuentro muy cerrado.

Ruta D: República Checa vs Dinamarca

La República Checa tuvo que recurrir al tiempo extra y una tanda de penales (4-3) para superar el muro de Irlanda, logrando un pase agónico que los pone a un paso del objetivo. Sin embargo, enfrente tendrán a Dinamarca, quien llega con la moral por las nubes tras golear sin piedad a Macedonia del Norte.