¡Venta o renovación! El Barcelona quiere definir el futuro de Ferran Torres

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El FC Barcelona ha comenzado a planificar la confección de su plantilla para la próxima temporada, y uno de los nombres que genera mayor debate interno es el de Ferran Torres.

Según ha revelado el periodista especializado en fichajes, Matteo Moretto, el futuro del delantero valenciano aún no está definido, a pesar de que goza de un gran cartel dentro de la directiva blaugrana.

De hecho, Ferran es uno de los futbolistas que más gusta a figuras de peso como Mateu Alemany, quien valora positivamente su perfil y compromiso con la institución.

Todo depende de Lewandowski y Rashford

La continuidad del "Tiburón" en el Spotify Camp Nou parece estar sujeta a un complejo efecto dominó que involucra a otras figuras del frente de ataque.

La dirección deportiva aún no ha tomado una decisión firme, ya que el destino de Ferran Torres podría depender directamente de lo que suceda con futbolistas que tienen un futuro incierto, como es el caso de Robert Lewandowski o Marcus Rashford.

Estos movimientos de mercado determinarán si el club necesita liberar masa salarial o si, por el contrario, apuesta por mantener la profundidad de banquillo que ofrece el valenciano.

Ferran está feliz en el Barcelona

A favor de su permanencia juega la excelente relación deportiva que mantiene con el cuerpo técnico. El propio Moretto destaca que Ferran se siente muy cómodo en el club y que, bajo las órdenes de Hansi Flick, siempre logra dejar su huella en el partido.

Ya sea partiendo como titular o saliendo desde el banquillo, el internacional español suele responder con cifras, aportando goles o asistencias fundamentales para el esquema del técnico alemán, lo que lo convierte en un recurso de lujo para la rotación ofensiva del equipo.

En la presente temporada registra 16 tantos y un pase de gol en 46 partidos disputados, superando los dos mil minutos jugados.