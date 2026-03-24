Estos serían los 3 fichajes del Barcelona para la próxima temporada

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A pesar de que el FC Barcelona atraviesa un momento dulce en cuanto a resultados y propuesta futbolística, la dirección deportiva no pierde de vista las grietas que han aparecido en su retaguardia.

Con el objetivo de transformar una defensa funcional en un muro inexpugnable, el club catalán ya ha definido su "hoja de ruta" para el próximo verano, centrando sus esfuerzos en tres perfiles específicos que elevarían el techo competitivo del equipo.

"Cásting" defensivo

Según las últimas informaciones que orbitan el entorno del club, el Barça busca piezas que no solo defiendan, sino que tengan una salida de balón pulcra, requisito indispensable en el esquema de Hansi Flick. De acuerdo al Chiringuito de Jugones estos son los elegidos:

Alessandro Bastoni (Inter de Milán): El central italiano es el gran sueño para el eje de la zaga. Su capacidad para conducir el balón y jerarquía en el juego aéreo lo convierten en el socio ideal para Pau Cubarsí.

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen): El regreso del lateral zurdo es una de las opciones que más consenso genera. Grimaldo ha alcanzado su madurez futbolística en Alemania, convirtiéndose en un especialista a balón parado y en un generador de asistencias constante.

Jan Virgili (RCD Mallorca): La gran revelación de la temporada en la isla. El joven extremo (puede jugar de lateral derecho), formado en las categorías inferiores culés, ha demostrado una verticalidad y un descaro que han llamado la atención de Deco.

El talón de Aquiles del Barça

A diferencia de veranos anteriores marcados por las urgencias, el Barcelona plantea este mercado como una mejora estructural. La prioridad es corregir la fragilidad en las transiciones defensivas y asegurar que el equipo pueda mantener el bloque alto sin correr riesgos excesivos.

La viabilidad de estas operaciones dependerá, como es habitual, del margen salarial, pero la intención del club es blindar el área propia para que el talento ofensivo pueda brillar con total libertad.