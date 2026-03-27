Barcelona sigue avanzando en el fichaje de esta estrella de la Serie A

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La temporada 2025-26 aún sigue su curso, pero en los grandes clubes la planificación de la próxima campaña ya inició. Ninguno quiere dejar para última hora la misión de fortalecer sus plantillas. Un ejemplo de esto es el FC Barcelona, que sigue dando pasos por un jugador estrella en la Serie A.

Se trata del zaguero del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, quien está fuertemente en las carpetas del club azulgrana como uno de los movimientos para la 2026-27.

Y es que, según el diario Sport, la entidad blaugrana sigue acercándose a una etapa en la que este movimiento pueda hacerse realidad. Incluso, desde el portal catalán detallan que los contactos entre el equipo y el entorno del futbolista ya existen, con visto bueno del italiano.

"El central del Inter estaría a punto de dar el OK a la operación tras la oferta que le ha presentado el club blaugrana para las próximas cinco temporadas. Las cifras salariales que el Barça ha puesto encima de la mesa son sustancialmente superiores a lo que percibe en Italia e, incluso, mejorarían mucho la ficha del futbolista en el caso de que aceptase una mejora y renovación por parte del Inter", señala la nota de Lluís Miguelsanz, periodista de Sport.

Barcelona tiene un plan por Bastoni

Ahora mismo, la estrategia de los culés estaría centrada en primero conseguir el acuerdo con el futbolista, en cuanto a salario, años y rol en la plantila.

Solo después de este paso es que se contemplaría iniciar negociaciones con el Inter de Milán, con el que no hay aún cifras encima de la mesa, aunque se habla que los azulgranas estarían dispuestos a pagar entre 60 y 80 millones de euros, como máximo.

Desde la acera catalana ven a Bastoni como un refuerzo de lujo y un fichaje central en la base que quiere la institución para, por lo menos, los próximos 10 años.

Barcelona tendría al zaguero italiano como una prioridad para este mercado de fichajes, siendo la zona de zaga un sector a reforzar, con la otra demarcación pendiente en el ataque del club.