Un regreso con sabor agridulce: El Tri iguala ante una Portugal sin pólvora

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El camino hacia la Copa del Mundo 2026 tuvo una escala de alta intensidad este sábado. En un duelo que representaba mucho más que un simple amistoso, las selecciones de México y Portugal empataron 0-0 en la inauguración del renovado Estadio Ciudad de México. El encuentro marcó el retorno del conjunto tricolor a su casa tras casi 30 meses de espera debido a las obras de modernización del recinto.

Un escenario renovado para el Tri

El mítico inmueble de Santa Úrsula lució sus mejores galas para recibir a la escuadra dirigida por Javier Aguirre. El ambiente, aunque cargado de la emotividad propia de una reapertura, se tradujo en un partido sumamente táctico sobre el césped. Ambas escuadras priorizaron el orden defensivo, lo que derivó en un choque de pocas libertades y una posesión de balón muy dividida en la zona medular.

Para México, este compromiso fue la prueba de fuego definitiva para evaluar el funcionamiento del equipo ante una potencia europea, reafirmando que la solidez defensiva sigue siendo la base del proyecto rumbo al Mundial que se disputará en casa.

Las figuras del encuentro: Rangel y González

A pesar de la falta de goles, las emociones no faltaron en las áreas. La jugada más clara del equipo mexicano nació de los botines del joven Armando ‘Hormiga’ González, quien estuvo a punto de romper la paridad con un testarazo certero que pasó rozando el poste, dejando a la afición con el grito de gol en la garganta.

Sin embargo, el héroe de la noche fue el guardameta Raúl 'Tala' Rangel. En el tiempo de compensación, cuando Portugal volcó sus piezas al ataque, el portero mexicano realizó una atajada de antología tras un remate a quemarropa, asegurando que el marco azteca permaneciera imbatible en esta fecha tan especial.

La ausencia del astro luso y el reto de Portugal

Por su parte, el conjunto europeo tuvo que afrontar el compromiso con una baja sensible: Cristiano Ronaldo. El capitán y máximo referente luso no pudo ver acción debido a una lesión muscular sufrida en los días previos, lo que restó contundencia al ataque visitante.

Sin su principal figura, Portugal apostó por un planteamiento asociativo y veloz por las bandas, pero careció del "instinto asesino" necesario para vulnerar el bloque defensivo mexicano. Al final, el 0-0 deja sensaciones de aprendizaje para ambos cuerpos técnicos, quienes siguen puliendo detalles de cara a la justa mundialista de 2026, donde ambos parten como protagonistas naturales.