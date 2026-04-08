Champions League: Julián Álvarez firmó este golazo de tiro libre ante Barcelona

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La Champions League volvió a la acción este miércoles 8 de abril en la continuación de la ida de los cuartos de final y el partido con mayor focos está en el Spotify Camp Noy, entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Por los momentos, la sonrisa está del lado de los visitantes, que abrieron el marcador con un auténtico golazo de Julián Álvarez en el epilogo del primer tiempo.

El argentino ejecutó un gran golpeo de pelota en un tiro libre al minuto 45', que fue completamente inalcanzable para el guardameta azulgrana, Joan García.

Ahora, el cuadro de Hansi Flick tendrá que afrontar el segundo tiempo del duelo con este revés parcial y un jugador menos en el campo, tras la expulsión de Pau Cubarsí al 44', que regaló precisamente el tiro libre a los colchoneros.