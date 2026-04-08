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Champions League: Así fue el gol de Alexander Sørloth al Barcelona

Antes, en el primero tiempo, los rojiblancos abrieron el marcador con un auténtico golazo de Julián Álvarez. 

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Meridiano

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 04:39 pm
Champions League: Así fue el gol de Alexander Sørloth al Barcelona
Foto: Cortesía
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La Champions League regresó este miércoles 8 de abril para continuar con los duelos de ida de los cuartos de final. El encuentro que se lleva los focos es el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que no está sonriendo a los culés.

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Justamente, el cuadro colchonero acaba de golpear nuevamente a los azulgranas con el tanto de Alexander Sørloth en el minuto 70' para el parcial 0-2 en el Spotify Camp Nou.

El noruego aprovechó un buen centro desde la izquierda para definir en el área ante la mirada del guardameta Joan García. Antes, en el primero tiempo, los rojiblancos abrieron el marcador con un auténtico golazo de Julián Álvarez. 

El argentino ejecutó un gran golpeo de pelota en un tiro libre al minuto 45', que dejó sin opciones a García, que se estiró lo más que pudo sin éxito.

 

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